Путин внес в Совфед кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации Российской Федерации кандидатуры прокуроров Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 22 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба Совфеда РФ.

Как уточняется в заявлении на должность прокурора ЛНР была предложена кандидатуры Глеба Михайлова, на должность прокурора ДНР был предложен Андрей Спивака. Кирилл Осипчук предложен на должность прокурора Запорожской области, а Андрей Петров - прокурора Херсонской области.

Напомним, 30 сентября этого года президент России подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Как писал сайт KP.RU, данное решение было принято на основании прошедших во всех данных регионах референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.