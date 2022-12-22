Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" в Донецкой народной республике Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение, полученное при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, удары наносились снарядами калибра 120 или 155 мм.

"У меня ранение, металлический осколок размером 3 х 4 мм вошел выше правой лопатки, - написал Рогозин в своем телеграм-канале. - Предстоит операция".

Как ранее писал сайт KP.RU, в беседе с военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем Дмитрий Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было 6-7 точных прилетов. Военный советник полагает, что его местоположение было кем-то "слито" противнику.

Напомним, в этом месяце Дмитрий Рогозин заявил, что когда он направлялся на передовую в угледарском направлении, ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрелов ВСУ.