Французский политик назвал страну-пример для "мафии" из ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик Флориан Филиппо призвал проводить проверки финансирования Киева, отметив, что в данном случае Европейскому союзу необходимо взять пример с Венгрии.

«Венгрия - единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!», - обратил внимание политик в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо также заявил, что Европейский союз закрывает глаза на реальное предназначение миллиардов, которые отправляют президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также подчеркнул, что необходимость аудитов траншей Киеву должна стать очевидной необходимостью.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!», - призвал он.

Напомним, Будапешт ни раз выступал против введения новых пакетов антироссийских санкций, указывая на то, что такие меры вредят Евросоюзу. Накануне принятия потолка цен на российский газ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал такое ограничение вредным и опасным для европейской экономики.