Абрамченко рассказала об эксперименте по поставке в Турцию зерна за рубли Фото: REUTERS

Осенью 2022 года Москва впервые поставила зерно Анкаре за рубли. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отметив, что первый эксперимент оказался удачным.

«Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило», - заявила вице-премьер в эфире телеканала НТВ, комментируя вопрос о том, в какие новые регионы мира, а также за какую валюту Россия поставляет зерно.

По ее словам, на данный момент Банк России работает со всеми дружественными нашей стране государствами для того, чтобы применить данный механизм расчета в национальных валютах. «То есть, в принципе, можно. Первый эксперимент оказался удачным», - отметила она.

Абрамченко уточнила, что на сегодняшний день Россия поставляет продовольствие в 150 стран, что «достаточно большое количество государств, и это государства, где больше всего растет численность населения», отметив также, что речь идет о дружественных странах.

Напомним, ранее гендиректор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев рассказал, что компания намерена начать торговать напрямую, сообщив о подписании контрактов с Турцией на поставку зерна в рублях.