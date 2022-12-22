Индия возобновила тестирование въезжающих туристов на коронавирус

Прибывающих в Индию туристов будут проверять на коронавирус Фото: REUTERS

Власти Индии приняли решение о возобновлении выборочного тестирования на коронавирус иностранных туристов, прибывающих в аэропорты этой страны. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Журналисты уточняют, что соответствующая мера принята в связи с ростом заболеваемости инфекцией в ряде стран. Ужесточение правил призвано снизить риск завозных случаев заражения COVID-19.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель министра экономического развития страны Дмитрий Вахруков сообщил, что более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта. По его словам, все находящиеся в Египте российские туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

Напомним, врач-терапевт Валерия Румянцева дала советы, как снизить воздействие инфекции на организм и избежать встречи с простудами. По ее словам, в первую очередь следует носить маску и перчатки, а также пользоваться антисептиком.