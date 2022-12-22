Зеленскому предрекли повторение судьбы ситуативных союзников США

Владимир Зеленский в Капитолии Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников Соединенных Штатов, оказавшись на "свалке истории". Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории. Это длится уже сотни лет", - уточнил Белик.

Народный избранник подчеркнул, что реальный союзник у Вашингтона всего один – это он сам, а все остальные для него – это лишь инструменты для достижения собственных целей.

"Для них гораздо важнее укрепление доллара, и если будут подковерные игры, то в конце концов можно и сдать любого союзника", - подчеркнул парламентарий, добавив, что Зеленский для американцев является всего лишь "разменной монетой".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты станет сигналом российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что украинский лидер открыт к мирному диалогу с Россией и готов к поиску "справедливого мира". Правда, Владимир Зеленский озвучил свое понимание "справедливого мира", заявив, что для него это предполагает отсутствие территориальных уступок и компромиссов, а также "возмещение всех убытков".