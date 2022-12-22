Самарскую область наградили за достижение наилучших показателей реализации дорожного нацпроекта

В Самарской области отремонтировали, построили и реконструировали рекордное количество. Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В среду, 21 декабря, вице-премьер правительства Марат Хуснуллин вручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову награду за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Регион уже третий раз удостоился диплома и статуэтки в виде дорожного катка.

Вручая награду, Марат Хуснуллин отметил, что каток – это главная награда прошедшего года в дорожной отрасли, комбинированный комплексный итог всей работы региона в этом направлении.

— Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тысяч км дорог, из них 16,8 тысяч км сделаны благодаря БКД. Нацпроект стал самым узнаваемым благодаря своей эффективности и открытости, — отметил Марат Хуснуллин.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

По итогам реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других программ в этом году в Самарской области отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км. Это рекордный показатель.

Был сдан на год раньше срока и такой ключевой объект дорожной инфраструктуры, как автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Сейчас в регионе продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», который входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Работу Самарской области отмечают на федеральном уровне, а это позволяет претендовать на значительную поддержку из бюджета страны. В этом году на ремонт и строительство дорог было направлено более 70 миллиардов рублей. По итогам года Самарская область вновь вошла в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.