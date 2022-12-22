Удар ВСУ по гостинице в Донецке, где был ранен Рогозин, нанесен из французской гаубицы Caesar

Удар ВСУ по гостинице в Донецке был нанесен из французской гаубицы Caesar Фото: кадр из видео

Удар по гостинице в Донецке, в которой был ранен бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, нанесен украинскими войсками их французской самоходной артиллерийской установки Caesar. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства обстрела гостиницы и Ленинского района Донецка. В СК России также уточнили, что в ходе ударов Вооруженных сил Украины были ранены житель Владимировки Волновахского района ДНР и житель Александровки Петровского района Донецка.

Напомним, Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. В момент обстрела он находился в гостинице. Травмы получили также несколько человек, которые сопровождали его. Жизнь экс-главы Роскосмоса вне опасности, он находится под наблюдением врачей.

Позже Рогозин сообщил, что из-за ранения ему предстоит операция. Осколок вошел выше правой лопатки, уточнил экс-гендиректор госкорпорации.