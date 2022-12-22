Артиллерия Народной милиции ДНР атакует позиции ВСУ в районе Нью-Йорка под Донецком Фото: Александр КОЦ

Артиллерийские подразделения Народной милиции Донецкой народной республики наступают на позиции Вооруженных сил Украины в районе поселения Нью-Йорк в ДНР.

Как рассказал РИА Новости командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван, подразделения ВСУ несут большие потери. По его словам, сейчас украинские войска пытаются эвакуировать военнослужащих и отступают со своих позиций. Российским военным удалось уничтожить один БТР противника, отметил он.

Военнослужащий заявил, что бойцы НМ ДНР не дают украинской артиллерии стрелять по больницам, детским садам и школам.

Поселение Нью-Йорк получило такое название в конце XIX века, а в 1951 году было переименовано в Новгородское. В 2021 году населенный пункт вновь был назван Нью-Йорком.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в район Соледара в Донецкой народной республике.