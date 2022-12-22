Россиян предупредили о последствиях шуток над мошенниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агрессивный ответ на звонок мошенника может не остаться без последствий. Злоумышленники, которые располагают некоторыми данными о владельце номера, могут предпринять ряд действий, чтобы позже отомстить. Об этом рассказал 22 декабря заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист уточнил, что мошенник может ответить оскорблениями и угрозами человеку, который не принял его слова всерьез, начиная задавать уточняющие вопросы, грубить или же просто шутить над звонившим. Соловьев отметил, что угрозы станут самыми простыми последствиями для абонента, поскольку есть возможность попасть специальный список.

«Кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек всё же проколется и переведет деньги», - рассказал специалист в беседе с агентством «Прайм», советуя просто прекратить разговор.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц предупредил о росте активности мошенников перед Новым годом.