Лукашенко допустил развертывание агрессии против Белоруссии Фото: пресс-служба президент Белоруссии

Против Белоруссии может быть развернута агрессия, власти республики наблюдают эти планы со стороны соседей, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с силовыми органами.

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спин этих соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», – сказал белорусский лидер.

Как напомнил Лукашенко, ранее в стране была проведена проверка боеготовности Вооруженных сил. Он отметил, что в случае неожиданных обстоятельств, сил немедленного реагирования за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение.

Ранее Лукашенко заявлял, что НАТО рассматривает варианты агрессии против Белорусиии вплоть до ядерного удара.

Как писал сайт KP.RU, Белоруссия провела внезапную проверку боевой готовности своих войск. Вооруженные силы страны должны были в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону и навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.