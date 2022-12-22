Михаил Дегтярев: «Все государственные аптеки в отдаленных районах края получат необходимые медикаменты до Нового года»

Вопрос обеспечения лекарствами удаленных территорий находится на контроле правительства Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе шестой прямой линии с губернатором Хабаровского края жители поинтересовались, как регион планирует решать проблему дефицита лекарственных препаратов в аптеках отдаленных сел и поселений.

Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что осведомлен о проблеме, и правительство уже активизировало работу по снабжению аптек. В частности, отгрузка медикаментов в подведомственные аптечные сети уже осуществляется Дальневосточным центром лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций.

- Мною поставлена задача краевому минздраву и центру лекарственного обеспечения до Нового года закупить необходимый объем лекарств. В целом, конечно, проблема хроническая, так как коммерсантам невыгодно заходить в глубинку, а государственное краевое учреждение не имеет возможности жить по законам рынка. Поэтому приняли решение в следующем году создать акционерное общество, где край будет единственным собственником, - пояснил Михаил Дегтярев.

Краевым государственным предприятием в полном объеме выполняются обязательства по обеспечению населения льготными лекарствами. Однако, как заметил губернатор, коммерческая торговля в отдаленных и малочисленных населенных пунктах остается планово-убыточной деятельностью. Большинство государственных аптек региона расположено в населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Низкий товарооборот не позволяет даже гарантировать фармацевту достойную оплату труда. Этим же обусловлены финансовые сложности при приобретении новых партий товаров.

Переход новой организации в полную краевую собственность позволит отладить процесс закупок и обеспечит бесперебойность работы сельских аптек. Кроме того, как сообщил в ходе прямой линии заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, регион имеет планы по наращиванию собственного производства лекарственных препаратов.

- Прорабатываем комплекс решений по урегулированию вопроса поставок в сельские аптеки. Несколько предложений направили на рассмотрение на федеральный уровень. Среди них – возможность выездной торговли лекарствами в передвижных медицинских комплексах, - пояснил Евгений Никонов.

Несмотря на то, что к работе новая краевая компания приступит в начале 2023 года, лекарства нужны аптекам уже сейчас. Понимая необходимость оперативных мер, Михаил Дегтярев рассказал, что к Новому году ни одна из аптек не останется без медикаментов первой необходимости. Благодаря своевременной отгрузке лекарств, ситуация нормализуется в районах, в частности, в селах Богородском и Чумикане, а также поселках Дормидонтовке и Лазареве. В плановом режиме препараты доставляются в районные больницы и ФАПы.