Госдума РФ приняла закон, регулирующий работу такси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе заседания в четверг, 22 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о такси.

Принятый документ дает право самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси, но теперь вводится ряд требований для водителей. Согласно новому закону, нельзя работать, если гражданин имеет неснятую или непогашенную судимость по тяжелым статьям, если водитель имеет более трех неоплаченных штрафов, если за последний год было лишение прав, а также при отсутствии аттестации на знание города (при условии, что власти данного региона ввели аттестацию. При этом водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком.

Закон обязывает службу заказа такси открыть филиал в регионе, если в сутки заказы выполняют свыше 4 тысяч машин. Соответствующая норма вступит в силу с сентября 2025 года. Кроме того, они будут обязаны хранить информацию о заказах на российской территории.