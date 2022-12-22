Глава Приамурья Василий Орлов: «Нам нужно вовлечь молодежь в систему управления страной»

Губернатор Василий принял участие в совещании по подготовке к Госсовету РФ. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В России необходимо создать долгосрочную программу занятости молодежи от 14 лет, считает глава Амурской области Василий Орлов. Губернатор принял участие в семинаре-совещании по подготовке к Госсовету РФ «О реализации молодежной политики в современных условиях». Глава Приамурья возглавил рабочую группу по обсуждению проблем занятости молодежи. Ее предложения будут представлены 22 декабря на заседании Госсовета РФ под председательством Владимира Путина.

Эксперты и главы российских регионов обсудили создание условий для трудоустройства молодежи, использование «социальных лифтов» и площадок для самореализации.

«Мы видим огромное желание работать у школьников, - рассказал Василий Орлов. - Многие из них готовы трудоустроиться на время каникул. И их родители понимают: чем раньше ребенок начнет трудиться, тем более осознанно он подойдет к выбору будущей специальности. Необходимо разработать долгосрочную программу занятости молодежи от 14 лет, где будут учтены все нюансы и особенности законодательства в этой области».

Участники совещания также обсудили вопросы привлечения молодых кадров на государственную и муниципальную службу. По мнению Василия Орлова, для этого необходимо активнее внедрять программы наставничества.

«Есть запрос от органов государственной и муниципальной власти на молодые кадры. В идеале нужна активно работающая программа наставничества. В противном случае наше государственное и муниципальное управление будет постепенно «стареть» и перестанет отвечать потребностям современности. Нам нужно своевременно вовлечь молодежь в систему управления. Этим нужно заниматься сейчас», - подчеркнул глава Приамурья.