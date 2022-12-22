Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля 2022

Курс евро поднялся выше 77 рублей Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, превысил 77 рублей, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:59 мск, курс европейской валюты вырос на 1,87%, поднявшись до 77,02 рубля. Позже евро замедлил рост до 1,83%, находясь на уровне 76,99 рубля.

Курс доллара растет на 1,83% – до 72,3 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка, российский финансист Михаил Васильев спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году. Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 22 декабря, курс доллара на Мосбирже превысил 71 рубль впервые с 29 апреля 2022 года.