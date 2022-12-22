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НовостиПолитика22 декабря 2022 9:36

Путин поговорил по телефону с Биньямином Нетаньяху

Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной ситуации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.

Как сообщается на сайте Кремля, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной ситуации. Стороны выразили уверенность, что отношения России и Израиля будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся.

Кроме того, российский лидер поздравил Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки.

Между тем израильская радиостанция Kan сообщает, что президент РФ обсудил с бывшим премьер-министром Израиля ситуацию на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября в Израиле прошли очередные, пятые за последние 3,5 года досрочные выборы в парламент страны (Кнессет). Победу в них одержала партия «Ликуд» под руководством экс-премьера страны Биньямина Нетаньяху.