Мобильные приложения Росбанка удалены из App Store Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобильные приложения «Росбанк онлайн», а также «Росбанк малый бизнес» стали недоступны для скачивания в AppStore. Об этом банк объявил в своем Telegram-канале.

Пользователям, которые не успели скачать приложения банка, рекомендуют совершать операции при помощи личного кабинета на официальном сайте Росбанка. Уточняется, что установленные ранее мобильные приложения работают стабильно, без каких-либо ограничений. Кроме того, мобильный банк доступен для скачивания в Google Play.

«Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений. Однако с сегодняшнего дня РОСБАНК Онлайн и РОСБАНК Малый бизнес больше недоступны для скачивания в App Store», - говорится в сообщении банка.

Представители банка заявили, что на данный момент ведется работа над разработкой альтернативных решений.

Напомним, ранее США ввели санкционные ограничения в отношении «Интеррос» и Росбанка, а также 17 дочерних структур ВТБ.