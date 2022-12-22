Лукашенко призвал не искать конспирологию в тренировках совместной группировки войск РФ и Белоруссии Фото: REUTERS

В учениях совместной региональной группировки сил России и Белоруссии не следует искать конспирологию, заявила белорусский президент Александр Лукашенко.

«Хочешь мира – готовься к войне. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, по поводу перемещения вооруженных сил Белоруссии и России. Никакого иного замысла, никакой конспирологии.

Как отметил Лукашенко, региональная группировка сил создана Россией и Белоруссией с целью совместного реагирования на угрозы Союзному государству. Он подчеркнул, что в настоящее время эти угрозы стали более масштабными, поэтому на территории Белоруссии проходят учения.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составили белорусские подразделения.

Напомним, президент Белоруссии не исключает, что против республики может быть развернута агрессия.