Песков заявил, что Путин регулярно общается с Медведевым

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина

Президент России Владимир Путин регулярно общается с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря 2022 года.

На этом основании пресс-секретарь российского лидера пришел к выводу, что Медведев обязательно расскажет Путину подробности своего визита в Китай.

"Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное абсолютно общение", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от Владимира Путина, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.