Песков заявил, что в некоторых районах ДНР и ЛНР опасно, но чиновники обязаны туда ездить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посещение некоторых районов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) опасно для жизни, однако чиновники делают свою работу и обязаны туда ездить. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть командировки чиновников. Это совершенно нормально. Чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас в переходный период особого внимания», - заявил представитель Кремля, отметив, что «чиновники обязаны туда ездить в большом количестве».

Песков также прокомментировал обстрел гостиницы в Донецке, во время которого ранения получили премьер ДНР Виталий Хоценко и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что прежде всего в Кремле соболезнуют родным и близким погибших, а также желают скорейшего выздоровления получившим ранения.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек в результате обстрела гостиницы в Донецке.