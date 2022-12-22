Умер Олег Сторонов, бывший комендант дачи Леонида Брежнева

Бывший комендант дачи Леонида Брежнева Олег Сторонов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Умер бывший комендант дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Олег Сторонов. Как сообщила его дочь Татьяна Чеботарева, он скончался в четверг, 22 декабря.

«Отец не болел, умер неожиданно. Ему было 80 лет», – передает ТАСС слова дочери Сторонова.

Олег Сторонов служил комендантом дачи Леонида Брежнева «Заречье-6» в Московской области на протяжении 14 лет. Он был подполковником 9-го управления КГБ СССР, которое отвечало за безопасность первых лиц государства.

После окончания школы КГБ Сторонов два года проверял документы на входе в ЦК, затем был переведен в Кремль и начал обучение в Высшей школе КГБ имени Феликса Дзержинского. По ее окончании он попал в 18-е управление Кремля, а комендантом дачи генсека стал работать в 1974 году.

Сторонов работал с Брежневым до его смерти в 1982 году, однако оставался комендантом дачи еще в течение нескольких лет. По завершении службы подполковник возглавлял региональную общественную организацию ветеранов военной службы «Верность присяге», которая объединяла ветеранов военной разведки, спецназа, ветеранов войн и локальных конфликтов.