В Америке сравнили Владимира Зеленского с менеджером стриптиз-клуба Фото: REUTERS

Тот факт, что Вашингтон выполняет каждое требование президента Украины Владимира Зеленского, принося в жертву благополучие собственного населения, можно назвать "наиболее унизительным сценарием для одного из самых великих государств в мире", об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ведущий отметил, что все действия Зеленского направлены на выкачивание денег из "рушащейся" экономики США вместо укрепления мировой стабильности и принятия мудрых решений.

Карлсон раскритиковал внешний вид Зеленского и сравнил его с менеджером стриптиз-клуба.

Он с возмущением подчеркнул, что "приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба и начинает требовать деньги. Удивительно, но никто его не выгнал, наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов".

Как сообщал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США и приземлился на авиабазе недалеко от Вашингтона. Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала неожиданный визит Зеленского в Вашингтон. Она объяснила, что это связано со снижением поддержки Украины в США. По ее словам, это было попыткой вновь "продать тему" конгрессу и обществу.

Кроме того, издание Politico заявило, что американские сенаторы не знали о подготовке визита Зеленского в США, поэтому объявление об этом событии "стало шоком" для них. Детали поездки тайно обсуждались между Вашингтоном и Киевом на протяжении нескольких недель.