Песков раскрыл содержание послания Путина Си Цзиньпину

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о содержании послания президента России Владимира Путина, адресованное председателю КНР Си Цзиньпину, которое передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в сообщении затрагивалась тема двусторонних отношений России и Китая.

"Касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки и продвинутых отношений, продвинутого стратегического партнерства между Россией и Китаем", - уточнил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что это достаточно распространенная практика в отношениях Москвы и Пекина, когда сообщения доставляются в ходе рабочих контактов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от Владимира Путина, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.