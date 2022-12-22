Время поздравлений: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

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МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере, - сообщил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. - Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу».

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5 % ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти: абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков они чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности – на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

Отметим, что компания постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии, среди них pre-5G, VoLTE, VoWIFI.