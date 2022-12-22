Андрей Чибис: «Мы стараемся бежать еще быстрее, чтобы молодежь оставалась у нас»

Фото: gov-murman.ru

Сегодня Андрей Чибис работает в Москве. На семинаре-совещании по подготовке к заседанию Государственного совета РФ по реализации молодежной политики губернатор рассказал о том, какая работа проводится в регионе для решения проблемы оттока молодежи с территории.

Губернатор отметил, что молодежная политика – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области.

«Мурманск – форпост Арктики, - напомнил глава региона. - А арктическим территориям, с учётом климата, всегда сложнее конкурировать за молодых. Поэтому мы стараемся бежать еще быстрее, чтобы молодежь оставалась у нас, чтобы к нам приезжали молодые специалисты. Для этого правительством Мурманской области запущен целый набор программ. Так, с 2020 года все молодые специалисты, устраивающиеся на работу в социальную сферу, получают северную надбавку не зависимо от стажа работы. Эта мера поддержки позволила нам привлечь на работу в социальный блок молодых, активных и перспективных ребят. Кроме того, с прошлого года у нас запущена программа по созданию общественных молодежных пространств в городах и посёлках региона, а с этого года – мы открываем там бесплатные спортивные пространства «СОПКИ.СПОРТ». И еще одна мера, которая тоже имеет безусловный положительный эффект, – это трудоустройство школьников во время каникул».

На семинаре губернатор подробно рассказал о комплексе мер, который реализован в Мурманской области в области молодежной политики, и подчеркнул, что опыт нашего региона может быть интересным для его тиражирования в стране.

«Уверен, что с учетом опыта коллег из субъектов РФ мы сможем выработать целый набор предметных решений, чтобы привлечь молодежь на территории, в том числе на арктические, направить на созидание их деятельный патриотизм и любовь к стране», – сказал Андрей Чибис.

Предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Государственного Совета, которое состоится завтра под председательством Президента России Владимира Путина.