МИД России предупредил Грецию о последствиях передачи Украине ЗРК С-300 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передача Грецией Украине российскими зенитно-ракетных комплексов С-300 будет иметь последствия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», – сказала диплома в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, вся направленная Украине военная техника будет своевременно отслежена и станет законной целью для поражения. Представитель МИД РФ напомнила, что соглашение между Москвой и Афинами запрещает экспорт Грецией военной продукции третьим странам без согласия РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова назвала провокационными планы Греции по передаче Украине комплексов С-300.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для российский военных. Кроме того, министр также говорил, что передача советского зенитного ракетного комплекса С-300 из других стран на Украину невозможна. При этом Москва будет считать это незаконным, поэтому российская сторона не допустит этого, отметил он.