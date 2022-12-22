Корабли России и КНР начали совместные учения в Восточно-Китайском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2022» стартовали в акватории Восточно-Китайского моря южнее острова Чуджудо. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, отметив, что ранее контр-адмирал РФ Валерий Казаков и контр-адмирал КНР Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи, согласовав планы работы.

В российском военном ведомства сообщили, что в течение ближайшей недели будут проведены совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, а также воздушным целям. Кроме того, отработают противолодочные действия.

Основной целью учений в Министерстве обороны РФ назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Китаем и Россией, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К учениям также будут привлечены самолеты и палубные вертолеты двух стран.