Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации с Россией

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон, недавно отпраздновавший 45-летие, прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. В интервью изданию Monde политик назвал это "не самым вероятным сценарием".

"Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное", - подчеркнул Макрон.

Глава Франции также выразил мнение, что гарантии безопасности должны быть предоставлены Киеву, независимо от того, станет страна участником Североатлантического альянса, или нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон выразил мнение, что будущая архитектура безопасности Европы должна предусматривать гарантии безопасности для России.

"Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после восстановления мира, как защищать страны-члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров", - подчеркнул политик.