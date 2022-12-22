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НовостиПолитика22 декабря 2022 11:46

Путин удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства России

В ноябре миллиардер стал госминистром Нагорной Карабаха
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян

Бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе основателя и бывшего владельца инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна из гражданства РФ.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в сентябре этого года Варданян заявил об отказе от российского гражданства по причине переезда в Нагорный Карабах. Миллиардер поблагодарил Россию за предоставление возможности достигнуть успехов в бизнесе, отметив, что в РФ он состоялся как бизнесмен, человек и профессионал. Кроме того, Варданян выразил российским властям благодарность за присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил Рубена Вардняна государственным министром.