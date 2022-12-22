В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

В России обсуждается возможность ужесточения законов, регулирующих доступ детей в интернет.

В частности, может быть установлен заперт на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.

Чтобы получить основание для таких кардинальных мер, Госдума решила провести масштабное исследование о поведении детей в Сети. Из аналитики становится ясно, что подрастающее поколение регулярно сталкивается с угрозами. 72% подростков видят сцены насилия и другие неприятные материалы, 47% именно в Сети получили предложение попробовать алкоголь или наркотики, 28% столкнулись с преследованиями и угрозами.

В связи с этим парламентарии намерены заняться доработкой соответствующих законов «в приоритетном порядке».

Эксперты полагают, что необходимо разработать и принять закон о соцсетях. Это позволит проводить регистрацию на социальных платформах по паспортным данным с указанием полного имени. Сделать это будет возможно только с 14 лет.

Регистрировать детей младше будет разрешено только родителям или законным представителям. Именно такие поправки предлагают внести в закон

«Об информации». К тому же, законодатели намерены доработать закон «О персональных данных», чтобы защитить личные сведения пользователей.

Во время исследования было отражено, что именно анонимность стирает границы и порождает вседозволенность.

— У нас нет определения понятию кибербуллинга и не определена зона ответственности за это правонарушение, — рассказал «Известиям» проректор Государственного университета управления Александр Троицкий.

Если поправки будут приняты, то этот термин закрепят во всех образовательных организациях. Еще одним нововведением может стать создание во всех субъектах России центров информационной безопасности.

Наказанием за кибербуллинг станет административная и уголовная ответственность. Нарушителей-рецидивистов предлагают штрафовать или привлекать к обязательным исправительным работам, а в дальнейшем ограничивать контакт с жертвой.

Еще одно нововведение – это штрафы для родителей малолетних нарушителей, передает Пятый канал.

34 процента россиян при планировании семьи ориентируются на цифру в два ребенка. Совсем не планируют детей только 5 процентов семей в России, сообщает Свободная пресса.