Ереван отказался от встречи по мирному договору глав МИД России, Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, которая должна была состояться в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогом телефонной разговора главы ведомства Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора», – говорится на сайте российского МИД.

Как уточнили в министерстве, Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, которая обострилась в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями Еревана и Баку по разработке рудных месторождений. Глава МИД РФ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент России не выполняют свои обязательства, которые касаются контроля над Лачинским коридором.