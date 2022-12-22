WSJ: Визит Зеленского в Вашингтон был «эпической театральной постановкой» Фото: REUTERS

Издание Wall Street Journal назвало визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки "эпической театральной постановкой, призванной мотивировать множество зрителей - в США, Европе и самой Украине".

Американское издание Politico отметило, что время для визита Зеленского в Вашингтон выбрано не случайно. Менее чем через две недели республиканцы получат контроль над палатой представителей в конгрессе США, что может создать угрозу дальнейшему финансированию Киева.

Financial Times в публикации назвала визит Зеленского "стремительным".

Однако, немецкий журнал Spiegel заявил, что ждать Зеленского в Германии в скором времени не придется.

Журнал связал это с тем, что помощь Украине от Германии составила "всего" около 5 миллиардов евро, в то время как Вашингтон предоставил Киеву около 50 миллиардов долларов, в основном в виде поставок оружия.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года президент Зеленский прилетел в США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом.

Джен Псаки прокомментировала неожиданный визит Зеленского тем, что это связано со снижением поддержки Украины в США.

Politico заявляло, что американские сенаторы не знали о подготовке визита Зеленского в США.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон отметил, факт того, что Вашингтон выполняет каждое требование президента Украины Владимира Зеленского, принося в жертву благополучие собственного населения, можно назвать "наиболее унизительным сценарием для одного из самых великих государств в мире".

Ведущий отметил, что все действия Зеленского направлены на выкачивание денег из "рушащейся" экономики США вместо укрепления мировой стабильности и принятия мудрых решений.

Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что переговоры Зеленского и президента Байдена свидетельствуют о том, что ни Киев, ни Вашингтон не стремятся к мирному урегулированию конфликта.