Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза, отвечая на вопрос девочки в преддверии Нового года. Видео беседы главы государства с ребенком показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза", - аргументировал президент России.

Кстати, Владимира Путина уже не в первый раз просят прокомментировать тему, связанную с главным новогодним волшебником. Так, в декабре 2021 года президент России даже выступил в защиту Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга, чьи новогодние желания почему-то не исполняются.

Глава государства на уточняющий вопрос ответил, что у него лично отношения с Дедом Морозом складываются хорошо. Путин отметил, что благодарен новогоднему волшебнику за то, что может говорить с журналистами и населением страны в том качестве, в котором он сейчас находится.