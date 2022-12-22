LIFE запускает новогоднюю акцию «Ёлка добрых дел» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

LIFE запускает новогоднюю акцию «Елка добрых дел», которая поможет встретить Новый год подопечным благотворительных фондов, а также поможет им поверить в чудо.

При помощи своих читателей в Новый год LIFE постучится к деткам с онкологией в фонде «Верю в чудо», к пожилым людям с деменцией, которым помогает фонд «Альцрус», а также к собакам с непростой судьбой, которые обрели временный приют в DogSpace.

Фондов, которым в этом году помогут в рамках акции, будет восемь - по числу подарков под электронной ёлкой, а желающим помочь нужно перейти на сайт, кликнуть на подарок, чтобы узнать, кто именно получит от каждого из участников сюрприз к Новому году.

Редакция LIFE также желает всем своим читателям счастливого Нового года, удачи и благополучия.