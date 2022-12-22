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НовостиОбщество22 декабря 2022 12:31

LIFE запускает новогоднюю акцию «Ёлка добрых дел»

Акция поможет встретить Новый год подопечным благотворительных фондов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
LIFE запускает новогоднюю акцию «Ёлка добрых дел»

LIFE запускает новогоднюю акцию «Ёлка добрых дел»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

LIFE запускает новогоднюю акцию «Елка добрых дел», которая поможет встретить Новый год подопечным благотворительных фондов, а также поможет им поверить в чудо.

При помощи своих читателей в Новый год LIFE постучится к деткам с онкологией в фонде «Верю в чудо», к пожилым людям с деменцией, которым помогает фонд «Альцрус», а также к собакам с непростой судьбой, которые обрели временный приют в DogSpace.

Фондов, которым в этом году помогут в рамках акции, будет восемь - по числу подарков под электронной ёлкой, а желающим помочь нужно перейти на сайт, кликнуть на подарок, чтобы узнать, кто именно получит от каждого из участников сюрприз к Новому году.

Редакция LIFE также желает всем своим читателям счастливого Нового года, удачи и благополучия.