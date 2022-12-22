Хинштейн заявил, что видеоигры с пропагандой ЛГБТ должны быть недоступны для россиян

Видеоигры с ЛГБТ-пропагандой должны быть удалены из онлайн-магазинов или недоступны российским пользователям, заявил депутат ГД Хинштейн Фото: REUTERS

Согласно нормам нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ, ограничения касаются, в том числе, и видеоигр, в которых содержатся материалы о нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, если в играх содержится ЛГБТ-пропаганда, "то они должны быть удалены" из онлайн-магазинов или недоступны российским пользователям.

Хинштейн пояснил, что интернет-игры, где содержатся элементы пропаганды ЛГБТ, подпадают под нормы, запрещающие нетрадиционные ценности в интернете и продажу соответствующей продукции.

"Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает", - заключил депутат.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, нетрадиционных сексуальных отношений в РФ.

В преддверии принятия закона председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение прав ЛГБТ-сообщества в России.