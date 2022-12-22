Центробанк договорился о продаже ВТБ банка «Открытие» за 340 миллиардов рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России заключил с ВТБ соглашение о продаже банка «Открытие», сумма сделки составит 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.

«Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 миллиардов рублей. Акции ПАО Банк «ФК Открытие» оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек», – говорится на сайте регулятора.

Как уточняется в сообщении, право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря этого года, если покупатель выполнить обязательства по приобретению акций в полном объеме. После покупки «Открытия» для его клиентов не изменится, поскольку руководство ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы.