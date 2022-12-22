Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 22 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным, сигналы тревоги прозвучали в указанных областях практически в одно время - в 14.04.

Как сообщал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, в том числе и в Киеве.

20 декабря 2022 года сигнал тревоги звучал в Сумской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области Украины.

Ранее президент России Владимир Путину публично объявил о том, что поводом для нанесения таких ударов являются многочисленные террористические действия киевского националистического режима, в том числе речь идет о теракте на Крымском мосту и многочисленных диверсиях и обстрелах регионов РФ.