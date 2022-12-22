Назван главный зарубежный новогодний фильм в России Фото: кадр из фильма

Россияне назвали фильм Криса Коламбуса «Один дома» «самым новогодним» зарубежным фильмом. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители телеканала Cinema.

Согласно опросу, большинство россиян (72%) выбрали «Один дома» одним из «самым новогодних» зарубежных фильмов. Вторым в рейтинге «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который назвали 18% опрошенных, а замкнула тройку картина «Три орешка для Золушки» Вацлава Ворличека, которую назвали 15,5% респондентов. В пятерке также оказались «Реальная любовь» Ричарда Кертиса (15%) и «Гринч - похититель Рождества» Рона Ховарда (14%).

Ранее россияне выбрали любимые новогодние фильмы. Как писал «Российская газета», фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стал лидером рейтинга. В первой тройке были также «Чародеи» Константина Бромберга и еще одна картина Рязанова «Карнавальная ночь».

Тем временем сервис «Работа.ру» выяснил, как россияне любят встречать Новый год. Life.ru передает, что 72% опрошенных заявили, что отмечают праздник в семейном кругу, а 16% респондентов сообщили, что проводят новогоднюю ночь в путешествии.