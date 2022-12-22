Захарова высмеяла "новый флаг Украины" от постпреда Киева в ООН Кислицы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимания на публикацию постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в Twiiter, в которой дипломат "перекрасил" американский флаг в украинские желто-синие цвета.

Представитель МИД РФ отметила, что Москва предупреждала об этом много лет.

"Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!", - пошутила по этому поводу Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки.

Напомним, Мария Захарова задалась вопросом о том, почему немецкие политики, которые осудили попытку госпереворота в Германии, поддержали "евромайдан" на Украине, и отметила, что Берлину следует подумать над ответом.