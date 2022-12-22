Российские школьники назвали самые желанные подарки на Новый год Фото: Анастасия Осипова

Каждый третий российский школьник хотел бы получить деньги в подарок на Новый год. Кроме того, примерно 20% подростков назвали желанным подарком электронные гаджеты, такие как телефон, наушники или смарт-часы, а каждый десятый заявил о желании получить косметику или парфюмерию. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.

Как отмечается, 8% опрошенных сообщили, что хотели бы отправиться в путешествие, а 7% респондентов считают желанным подарком образовательный курс или обучение, 5% школьников заявили о желании получить одежду или обувь, а 3% - были бы рады домашнему питомцу.

Кроме того, школьники указали «капельку спокойствия и умиротворения», набор Lego, а также любой неожиданный подарок или спортивный инвентарь, такие как коньки или лыжи.

Ранее «Известия» рассказывал, что согласно опросу MAXIMUM Education, дарить подарки близким и друзьям планируют 92% опрошенных школьников, однако 8% не намерены придерживаться такой традиции.

Другой опрос, о котором писал RT, показал, что основными статьями расходов перед Новым годом для россиян являются подарки, а также продукты. Примерно 30% опрошенных заявили, что готовы потратить на подарки от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.