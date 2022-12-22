Россияне рассказали об отношениях со своими коллегами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян (63%) находятся в хороших отношениях с коллегами на работе, однако около четверти (26%) ссорятся с ними. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на результаты опроса «Битрикс24».

Как сообщила почти половина опрошенных (44%), они проводят время с коллегами вне работы, а половина респондентов имеют друзей среди коллег, 53% респондентов заявили, что стараются поддерживать хорошие отношения с начальством.

Отмечается, что у 47% опрошенных есть коллективные традиции, а 41% респондентов сообщили, что у них есть внутренние мемы. Вместе с коллегами на обед ходят 69% россиян, а обсуждает с ними сплетни 41%. Кроме того, сообщается, что 27% выступили против романов на работе.

«Людям важно держаться вместе - не только с семьей, но и рабочим коллективом. Так они получают дополнительную поддержку и энергию для преодоления кризиса», - отметил HR-директор, онлайн-сервиса "Битрикс24" Владислав Викулов.

Опрос провели во всех российских регионах среди 1010 респондентов.

Ранее в «Известия» рассказали об опросе компании Kontakt InterSearch Russia, согласно которому профессия IT-специалиста стала самой желаемой среди российской молодежи, а на последнем месте оказалась профессия бухгалтера.

Тем временем RT сообщило, что российские компании в текущем году чаще всего возвращали на работу инженеров и логистов.