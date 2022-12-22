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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:42

Хинштейн заявил, что You-Tube отказался удалить более 35 тысяч материалов с незаконной в РФ информацией

Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению "противоправного контента"
Владимир РОМАНЕНКО
Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению "противоправного контента"

Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению "противоправного контента"

Фото: REUTERS

Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч незаконных в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что

Роскомнадзор направил более 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно о фейках о специальной военной операции в Украине.

"В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат.

По мнению парламентария, российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с "автоцензурой" исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не по причине нарушения политики YouTube.

"Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.

При этом в III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции в Украине. За этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц.