Хинштейн заявил, что You-Tube отказался удалить более 35 тысяч материалов с незаконной в РФ информацией

Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению "противоправного контента" Фото: REUTERS

Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч незаконных в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что

Роскомнадзор направил более 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно о фейках о специальной военной операции в Украине.

"В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат.

По мнению парламентария, российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с "автоцензурой" исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не по причине нарушения политики YouTube.

"Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.

При этом в III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции в Украине. За этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц.