В Генштабе России отметили "неуязвимость" комплекса "Кинжал" перед украинскими ПВО

Замглавы Минобороны РФ Герасимов заявил, что что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно производит более 150 вылетов Фото: REUTERS

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" показал "высокую эффективность и неуязвимость" относительно ПВО в Украине в период спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", - сказал он.

Герасимов подчеркнул, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно производит более 150 вылетов и уничтожает около 11 тыс. единиц вооружения и техники армии Украины. Также за счет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) обнаружено более 8 тыс. объектов и уничтожено свыше 600 единиц.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин встретился 21 декабря 2022 года с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Пекине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен принимать активное участие в восстановлении мира между Россией и Украиной.

"Надеюсь, что заинтересованные стороны проявят сдержанность и приступят ко всестороннему диалогу, политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности", - заявил китайский лидер.