Травматолог назвал основные источники опасности в новогодний период Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-травматолог Дмитрий Лобко в беседе с Lenta.ru назвал главные источники получения травм в период новогодних каникул.

«Ватрушки, батуты, качели часто являются источниками травматизации. Это травмы не самые тривиальные, но потом долго заставляют на себя обращать внимание», - заявил эксперт, уточнив, что тюбинги являются очень мягким снарядом для спуска с горы, а поза человека не является физиологичной.

Самыми распространенными травмами Лобко назвал ожоги от пиротехники, отметив, что зачастую такие повреждения получают в состоянии алкогольного опьянения. Врач также предупредил, что встречаются ожоги и среди детей, за которыми не усмотрели родители.

Кроме того, специалист обратил внимание на травмы криминального и дорожно-транспортного характера.

Во время новогодних каникул граждане чаще попадают в медучреждения из-за алкогольной интоксикации. При этом, человека не всегда удается спасти. В беседе с телеканалом «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн предостерег от опасности употребления алкоголя на морозе, отметив опасное и ложное ощущение, что человек согрелся. Как уточнил эксперт, кровообращение в этот момент ухудшается, что может быть смертельно опасно.

Врач высшей категории Сергей Длин в беседе с «Пятым каналом» рассказал, как быстрее справится с похмельем. По его словам, нужно устранять дефицит жидкости и в сутки выпивать не менее двух-трех литров воды.