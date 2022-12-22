Путин дал правительству полномочия выдавать временные разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями

Изменения касаются отношений от 3 мая 2022 года, поправки вступают в силу 22 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин распорядился наделить полномочиями правительство РФ выдавать разрешение на сделки с физическими и юридическими лицами, находящимися под российскими контрсанкциями. Документ размещен на сайте правовой информации.

"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок <...> с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в документе.

Изменения касаются отношений от 3 мая 2022 года, поправки вступают в силу 22 декабря 2022 года. Владимир Путин внес изменения в указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", которые был принят в мае 2022 года в ответ на санкции Запада в отношении России.

Вместе с тем указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на решение западных стран по "потолку цен" на российскую нефть будет опубликован на этой неделе. Об этом 15 декабря журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днями ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал ответные меры на введение "потолка цен" на российскую нефть.