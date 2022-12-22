Начальник Генштаба ВС России Герасимов назвал ожесточенными бои в зоне проведения спецоперации

Начальник Генштаба ВС России назвал ожесточенными бои в зоне проведения спецоперации Фото: REUTERS

Боевые действия в зоне проведения военной спецоперации с самого начала носят ожесточенный характер, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», – сказал генерал на брифинге для военных атташе других государства.

Как напомнил Герасимов, спецоперация началась с ударов высокоточными ракетами по авиации, средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Затем российские войска начали наступление в назначенных зонах ответственности, добавил он.

Начальник Генштаба отметил, что в результате действий подразделений ВС России была взят под контроль Луганская народная республика, с минимальными потерями взят Мариуполь, а также установлен полный контроль над азовским побережьем и некотороыми территориями Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию подразделений группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Глава Минобороны обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, которые задействованы в СВО.