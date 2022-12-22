Владимир Путин призвал всемерно помогать молодежи России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета России по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях заявил, что необходимо всемерно помогать молодежи и отметил, что поступки молодых людей доказывают, что планы властей в сфере молодежной политики реализуются.

«Нам нужно всемерно помогать им на этом пути, формировать условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что молодые люди сейчас решают проблемы своих городов, поселков, заботятся о природе, продвигают спортивные и творческие инициативы.

Он отметил, что «эти поступки доказывают, что многие наши планы в сфере молодежной политики все-таки реализуются».

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что российская молодежь попала под шквал информационных атак.

18 декабря 2022 года Владимир Путин выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи. В видеообращении он заявил, что наша страна сможет сделать мир более справедливым.

Отмечалось, что участники Пленарного заседания на первом съезде определили и утвердили ценности, миссию и основные направления работы нового движения.

Кроме того, было подчеркнуто, что само проведение такого мероприятия как съезд детей и молодежи - событие знаковое не только для уходящего года, но и последних десятилетий.

Мероприятие состоялось в Доме Молодежи на площадке ЦВЗ «Манеж» в Москве.

Напомним, летом 2022 года Госдума России приняла закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи.