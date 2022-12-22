Названы овощи, способствующие профилактике рака кишечника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Lenta.ru рассказала, что регулярное употребление некоторых овощей, а также зелени способствует профилактике рака кишечника.

«По результатам последних исследований, регулярное потребление овощей и зелени, относящихся к семейству крестоцветных … способствует профилактике колоректального рака за счет высокого содержания клетчатки и растительных полифенолов - флавоноидов», - заявила специалист, уточнив, что речь идет о различных видах капусты, включая цветную и брокколи, а также о редисе, репе, брюкве, редьке, рукколе и других крестоцветных.

Врач пояснила, что биологическое значение флавоноидов, которые содержатся в яркоокрашенных овощах, а также фруктах и ягодах, заключается в их антиоксидантной активности, что в свою очередь может защищать клетки организма от повреждения.

Врач Марк Гадзиян ранее рассказал о самых распространенных и бесполезных продуктах в холодильнике. Как писал телеканал «360», эксперт отметил, что, чрезмерное употребление консервов грозит риском развития рака кишечника.

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» заявила, что такие продукты, как различные колбасы, сардельки, сосиски, сервелат могут спровоцировать развитие рака.