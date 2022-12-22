Бледанс раскрыла личную тайну, ответив на вопрос о статусе завидной невесты Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эвелина Бледанс давно живет одна, но это не значит, что ее сердце свободно. Несмотря на то, что официально актриса не замужем, с Александром Семиным она разошлась несколько лет назад, свободной женщиной ее не назовешь.

Но свой статус она предпочитает держать в тайне, ведь счастье любит тишину. Что касается статуса завидной невесты, то, по словам актрисы, претенденток на эту роль нужно искать среди молодых исполнительниц.

- У нас есть много более завидных невест, чем я. Например, Ольга Бузова. Куда мне с ней тягаться? Она богатая, обеспеченная. У нее новая квартира, новые песни. Конечно, всем хочется Ольгу Бузову, - рассуждает Бледанс.

И тут же приводит еще один весомый аргумент: у Ольги нет детей, так что мужчину это не напугает. Получается, Ольга идеальная невеста.

Но и сама Эвелина не поставила крест на личной жизни. У нее она имеется – уже продолжительное время у актрисы роман с мужчиной, который она тщательно скрывает.

- Конечно, у меня есть мужчина: он со мной, греет мое сердце. Прекрасный принц, который позволяет мне ходить без макияжа и ощущать себя лучшей, - говорит актриса сайту mk.ru.

А вот официально замуж знаменитость не собирается. Говорит, что штамп в паспорте ей не нужен.