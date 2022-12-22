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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:33

Средняя зарплата врачей в Удмуртии превысила 70 тысяч рублей

Также в топ бюджетников с высоким доходом попали медсестры и учителя
Софья Кель
Зарплата врачей в Удмуртии превысила 70 тысяч рублей

Зарплата врачей в Удмуртии превысила 70 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 9 месяцев этого года средняя зарплата врачей в Удмуртии составила 72,4 тысячи рублей. Об этом сообщает Udm-info, ссылаясь на статистику Удмуртстата.

Из всех социальных профессий больше всего получают именно врачи. За ними следуют медсестры со средней зарплатой в 36,7 тысяч рублей и учителя, которые получают в среднем 35,8 тысяч рублей. Замыкают список бюджетников с высокими зарплатами работники учреждений культуры. Они получают 32,9 тысячи рублей.

Однако, согласно статистике, даже несмотря на самые высокие зарплаты среди бюджетников, молодые специалисты неохотно идут работать в больницы. Иронично, но врачей не устраивает уровень зарплаты.

Напомним, что уже в декабре этого года бюджетникам в Удмуртии проиндексируют зарплаты на 4%. Такое решение принял глава региона Александр Бречалов. Это затронет около 125 тыс. жителей республики. В их числе учителя, врачи, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, а также журналисты и тренеры.